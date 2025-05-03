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Мода и Шоу-бизнес

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Ксения Бородина назвала отъезд из России на майские праздники лучшим решением, и вот почему

Ксения Бородина назвала отъезд из России на майские праздники лучшим решением, и вот почему

Пока в Москве царит непогода, Ксения Бородина отправилась в очередное путешествие. Снегопады и ветра, которые обрушились на столицу, пугают телеведущую только по кадрам из соцсетей, ведь сама она сейчас наслаждается солнцем и волнами в ОАЭ.

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