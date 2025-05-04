Татьяна Брухунова раскритиковала жену Ивана Янковского

Известная общественная фигура и супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала актерскую игру Дианы Пожарской в новой российской ленте «Кракен»Известная общественная фигура и супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала актерскую игру Дианы Пожарской в новой российской ленте «Кракен».
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