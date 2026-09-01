Брендовые линейки и семейные тайны: в какие школы отправили детей Рудковская, Собчак, Бородина и другие звезды

Каждое Первое сентября для отечественного шоу-бизнеса — это не просто начало учебного года, а полноценный светский дефиле-выход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Если бы Соловьев тогда не вмешался, я бы не подвернула ногу»: Виктория Боня заявила, что конфликт с Владимиром Соловьевым спас ей жизнь
- Раскосые, с поволокой и льдистые: 15 советских актрис, которые играли одним взглядом
- Косой, Тортилла и мадам Грицацуева: шесть второплановых ролей, у которых в советских комедиях своя партия
Свежие комментарии
- Алиса Фрейндлих в...
- Нине Усатовой — 7...
- АС С Учителем прожил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым