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Брендовые линейки и семейные тайны: в какие школы отправили детей Рудковская, Собчак, Бородина и другие звезды

Брендовые линейки и семейные тайны: в какие школы отправили детей Рудковская, Собчак, Бородина и другие звезды

Каждое Первое сентября для отечественного шоу-бизнеса — это не просто начало учебного года, а полноценный светский дефиле-выход.

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