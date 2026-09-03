Мужчина проверил, может ли из магазинного яйца вылупиться птенец

Можно ли купить обычное яйцо в супермаркете, положить его в инкубатор и через несколько недель получить птенца? На первый взгляд ответ очевиден: магазинные яйца предназначены для еды, а не для выведения птиц.
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