Артиллеристы рассказали о работе в зоне СВО

Расчеты самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения первого армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают работу в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Расчеты самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения первого армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают работу в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
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