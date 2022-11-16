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Артиллеристы рассказали о работе в зоне СВО

Артиллеристы рассказали о работе в зоне СВО

Расчеты самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения первого армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают работу в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

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