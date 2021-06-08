Телеканал "КРЫМ 24"

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Часть Симферополя и пригорода останется без электричества 8 июня

На некоторых улицах Симферополя и Симферопольского района отключат свет из-за плановых ремонтных работ.

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