❗️ В Севастополе незаконная застройка может грозить сносу памятника красноармейцам Об этом сообщили в Следкоме.
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❗️ В Севастополе незаконная застройка может грозить сносу памятника красноармейцам Об этом сообщили в Следкоме.