Назван возраст самого старшего жителя Москвы

Самыми старыми жителями российской столицы стали двое: женщина, которой сейчас 108 лет, и мужчина, которому исполнилось 105 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ САУ "Мак"
- ФСБ предотвратила...
- АК ФСБ предотвратила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым