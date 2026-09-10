Girl math: как мы убеждаем себя в том, что не теряем деньги

В социальных сетях популярен юмористический тренд под названием girl math («девичья математика»). Пользователи со всего мира начали делиться бытовыми правилами расчета личных финансов, которые помогают изящно оправдать любые покупки.
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- Не хлебом единым....
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