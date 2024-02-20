Вместе с "азовцами"* на стороне националистов в Авдеевке сражались канадские и грузинские наёмники.Выяснилось, что вместе "азовцами"* в Авдеевке перед бегством врага из населённого пункта были наёмники из Грузии и Канады.
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