Новая жертва заплыва в Сене: Бельгийскую пловчиху четыре дня спасают врачи. Её команда снялась с соревнований по триатлону

Бельгия официально снялась с грядущих соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже. Самые скандальные в истории Игры продолжают бить рекорды по числу инцидентов, происшествий и скандалов, рискуя полной отменой из-за причинённого ущерба спортсменам.
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