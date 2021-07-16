UK Defence Journal: секретные характеристики танка Challenger 2 выложили на форуме компьютерной игры

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal.
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