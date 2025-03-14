Встреча в Пекине между Китаем, Россией и Ираном по иранской ядерной проблеме направлена на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров -- МИД КНР

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Встреча в Пекине между Китаем, Россией и Ираном по иранской ядерной проблеме станет еще одним дипломатическим шагом Китая, направленным на укрепление коммуникации и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров.