Врач Торопова рассказала, можно ли вылечить варикоз

Тяжесть и боль в ногах, отёки, выпирающие вены… Всё это – варикоз. Как предотвратить эту болезнь? К какому врачу обращаться? Можно ли вылечить варикозное расширение вен? Обо всём этом нам рассказала врач хирург-флеболог больницы № 33 Светлана Торопова.