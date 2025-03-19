Врач Торопова рассказала, можно ли вылечить варикоз

Тяжесть и боль в ногах, отёки, выпирающие вены… Всё это – варикоз. Как предотвратить эту болезнь? К какому врачу обращаться? Можно ли вылечить варикозное расширение вен? Обо всём этом нам рассказала врач хирург-флеболог больницы № 33 Светлана Торопова.
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