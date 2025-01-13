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Мошенники заставили челябинскую пенсионерку стать курьером в Екатеринбурге

Мошенники заставили челябинскую пенсионерку стать курьером в Екатеринбурге

УМВД России по г. Екатеринбургу BrisperВ Екатеринбурге 24 декабря 2024 года телефонные мошенники похитили у 70-летней пенсионерки почти 3 миллиона рублей, применив изощренную схему обмана, сообщили в УМВД по городу Екатеринбургу.

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