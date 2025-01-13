Мошенники заставили челябинскую пенсионерку стать курьером в Екатеринбурге

УМВД России по г. Екатеринбургу BrisperВ Екатеринбурге 24 декабря 2024 года телефонные мошенники похитили у 70-летней пенсионерки почти 3 миллиона рублей, применив изощренную схему обмана, сообщили в УМВД по городу Екатеринбургу.