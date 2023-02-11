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Эдриан Воджнаровски: «Чикаго» будет фаворитом в борьбе за Уэстбрука»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что в случае выкупа контракта Расселла Уэстбрука «Ютой» MVP 2017 года может перейти в «Чикаго».

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