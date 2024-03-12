Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов: в Орле возгорание на нефтебазе

Украинские вооруженные формирования в ночь с понедельника на вторник атаковали сразу несколько российских регионов, отражение атаки беспилотников прошло с переменным успехом, если в трех областях их удалось сбить, то в одном украинский беспилотник смог поразить цель.
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