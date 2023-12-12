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Стали известны первые восемь команд, который сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны первые восемь команд, который сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны первые восемь команд, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. В плей-офф Лиги чемпионов прошли "Бавария" (Германия), "Копенгаген" (Дания), "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания) и "Интер" (Италия), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Реал" Мадрид (Испания).

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