Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о вспышке вируса Коксаки в детских садах и школах

Ведомство будет проверять состояние детей на предмет болезни В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщение о вирусе Коксаки, которым заразились воспитанники детских садов и школ нескольких регионов нашей страны.
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