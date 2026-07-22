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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Херта проведет практику в Венгрии за «Кадиллак»

Пилот «Формулы-2» и резервный гонщик «Кадиллака» Колтон Херта вернется за руль болида «Формулы-1». В первой практике перед Гран-при Венгрии американец заменит основного пилота команды Валттери Боттаса .

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