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На Дону завершился проект об убитых детях Донбасса

На Дону завершился проект об убитых детях Донбасса

28 апреля 2023 года стал черным днем в жизни Виктории Калиущенко, матери маленькой Маши из Донецка. В тот день, когда девочке должно было исполниться 10 лет, она вместе с бабушкой направлялась в школу.

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