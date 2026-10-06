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Zero Hedge

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An Uncomfortable Reality: China's Rare Earth Chokehold May Outlast This Decade

An Uncomfortable Reality: China's Rare Earth Chokehold May Outlast This Decade

An Uncomfortable Reality: China's Rare Earth Chokehold May Outlast This Decade An inconvenient reality for the Trump administration's race to rebuild Western conflict-free critical materials supply chains outside China, whether domestically or through friendshoring, is that it won't break China's chokehold this decade.

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