An Uncomfortable Reality: China's Rare Earth Chokehold May Outlast This Decade An inconvenient reality for the Trump administration's race to rebuild Western conflict-free critical materials supply chains outside China, whether domestically or through friendshoring, is that it won't break China's chokehold this decade.
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