Перенос финала и вторая победа Цареградцева: чем запомнился этап Yuka Drive Gymkhana PRO в Казани Yuka Drive Gymkhana PROТретий этап Yuka Drive Gymkhana PRO, прошедший 18–19 июля на территории «Ак Барс Арены» в Казани, оказался одним из самых необычных событий сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии