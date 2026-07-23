Перенос финала и вторая победа Цареградцева: чем запомнился этап Yuka Drive Gymkhana PRO в Казани Yuka Drive Gymkhana PROТретий этап Yuka Drive Gymkhana PRO, прошедший 18–19 июля на территории «Ак Барс Арены» в Казани, оказался одним из самых необычных событий сезона.