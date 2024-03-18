Чиновники просят Яну Поплавскую убрать пост об одной "звезде". Она отказывается

ШН

Шеин Никита

Есть ещё одна особа, которая вместе с Эрнстом должна отвечать за бардак. Это небезызвестная госпожа Любимова, неизвестно каким образом оказавшаяся руководителем очень важного министерства, министерства культуры РФ. Гнать ее нужно сраной метлой с этого места! Странно, что г.Мишустин с г.Путиным не видят ее некомпетентности и нежелания работать?