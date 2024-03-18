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Чиновники просят Яну Поплавскую убрать пост об одной "звезде". Она отказывается

Чиновники просят Яну Поплавскую убрать пост об одной "звезде". Она отказывается

Вот так вот незаметно-незаметно, а актриса и общественный деятель Яна Поплавская стала, возможно, голосом российской совести и российского народа "номер два".

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Комментарии
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Виталий Рудзит
Эрнст его имя.
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1 час.
ШН
Шеин Никита
Есть ещё одна особа, которая вместе с Эрнстом должна отвечать за бардак. Это небезызвестная госпожа Любимова,  неизвестно каким образом оказавшаяся руководителем очень важного министерства, министерства культуры РФ. Гнать ее нужно сраной метлой с этого места!  Странно, что г.Мишустин с г.Путиным не видят ее некомпетентности и нежелания работать?
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58 мин.
Евгений Сорокин
ШАПОЧКА! Мы все за тебя. А твои педерастивные оппоненты - ДА ЧТОБ ОНИ ВСЕ СДОХЛИ!
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17 мин.

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