В платежке за ЖКУ может появиться новая графа: подробности

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала, как отразится на платежах за ЖКУ инициатива депутатов Госдумы об установке в домах сигнализаторов утечек газа.
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