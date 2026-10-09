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Лесной риск не заканчивается с первым снегом: где можно встретить медведя-шатуна

Зима не всегда означает, что медведи полностью исчезают из лесов. В российских регионах сохраняется риск появления медведей-шатунов — животных, которым не удалось накопить достаточно жира для зимней спячки.

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