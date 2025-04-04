Революция 1905 года в России

Поражение в Крымской войне наглядно продемонстрировало технологическую, финансовую и военную отсталость Российской империи по сравнению с западными державами, что привело к масштабной реорганизации всех сфер жизни страны.
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