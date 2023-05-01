Марина Таубер задержана на 72 часа

Марина Таубер переведена в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Ближайшие 72 часа депутат партии “ШОР” проведет ближайшие 72 часа в одиночной камере.
Популярные статьи
- "Все фамилии предателей у меня на листочке – они за все ответят". Пригожин сделал властям последнее китайское предупрждение
- Накипело: россияне возмущены заявлением Марии Захаровой о Польше и россиянах
- "Россия огребает от Польши. А дела у нас заменены трындежом". Сатановский обрушился с критикой на МИД и на власти страны
Свежие комментарии