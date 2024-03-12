Новоаннинцев приглашают на интерактивную встречу "Как на Масленой неделе." 14 марта в 17:00 (РДК "Победа", 2 этаж, "Малый зал").
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Новоаннинцев приглашают на интерактивную встречу "Как на Масленой неделе." 14 марта в 17:00 (РДК "Победа", 2 этаж, "Малый зал").