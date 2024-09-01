Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Эксперт подсчитал, насколько подорожают «китайцы» при повышении утильсбораНа примере популярного кроссовера Geely Monjaro эксперт Артём Самородов в ходе вебинара «Авито Авто» продемонстрировал, насколько подорожают «китайцы», если с 1 октября 2024 года власти поднимут утильсбор.
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