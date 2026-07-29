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Наш потерянный мир

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В МВД рассказали о новой схеме мошенников для обмана таксистов

В МВД рассказали о новой схеме мошенников для обмана таксистов

В МВД предупредили таксистов о новой схеме мошенников, направленной на хищение денег с их счетов. Об этом сообщили управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

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