NCI: онкогены RAS и белок XPO1 провоцирует развитие агрессивного рака легких

Ученые из ряда ведущих университетов США и Великобритании установили, что самые агрессивные и часто метастазирующие формы рака легких возникают в результате ранее неизвестных взаимодействий между онкогенами семейства RAS и белком XPO1.
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