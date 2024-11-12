Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 426 подписчиков

NCI: онкогены RAS и белок XPO1 провоцирует развитие агрессивного рака легких

NCI: онкогены RAS и белок XPO1 провоцирует развитие агрессивного рака легких

Ученые из ряда ведущих университетов США и Великобритании установили, что самые агрессивные и часто метастазирующие формы рака легких возникают в результате ранее неизвестных взаимодействий между онкогенами семейства RAS и белком XPO1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх