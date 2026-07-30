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Иноагент Монеточка прокомментировала новость о том, что её песня вошла в саундтрек фильма "Человек-паук"

Иноагент Монеточка прокомментировала новость о том, что её песня вошла в саундтрек фильма "Человек-паук"

Иноагент Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) дала свой первый комментарий по поводу того, что её песня "Монополия" стала саундтреком голливудского фильма "Человек-паук: Новый день", где главные роли исполнили Том Холланд и Зендая.

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