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В России может возникнуть дефицит запчастей для китайских автомобилей

В России возможен дефицит запчастей для китайских автомобилей, предупреждает Илья Плисов, член правления Российского союза автосервисов, в интервью Autonews.

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