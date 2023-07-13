«Борьба с ЗРК С-400 – это проигрышная партия для F-16»: американские обозреватели раскритиковали планируемую поставку истребителей ВСУ

Киевский режим постоянно выпрашивает у Запада новые средства поражения, надеясь, что очередное изделие станет «чудо-оружием», способным переломить ход противостояния с российским войсками.
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