Огромную яму на улице Комсомольской придется потерпеть водителям Уссурийска

Дорожные неудобства из-за выкопанной ямы на улице Комсомольской вынуждены терпеть жители Уссурийска. Со слов водителей, дыру проделали около трех недель назад, но до сегодняшнего дня ситуация не изменилась.
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