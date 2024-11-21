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На Украине Машкова осудили на 10 лет и конфисковали квартиру в Одессе

На Украине Машкова осудили на 10 лет и конфисковали квартиру в Одессе

Московский театр Олега Табакова, как и весь российский мир искусства, потрясён известием из Киева. Народный артист России Владимир Машков, руководящий этим театральным центром, заочно приговорён украинским судом к 10 годам лишения свободы.

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