Юргазета В Новосибирске случилось событие, вновь заставившее задуматься о том, что не следует навязывать свои порядки там, где они чужды, пусть даже речь идёт всего-навсего о том, как человек выглядит на своём рабочем месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кедми: не понимаю...
- «Выходит, мы воев...
- «Нам тут можно вс...
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
@хиджаб не является традиционным элементом национальной одежды народов России, а скорее относится к радикальным течениям ислама. @- говоря по простому, хиджаб- знак принадлежности к враждебной секте, враждебность которой уже осознали в странах бывшего СССР, кроме России. Наша страна -одна такая дремучая, где открытые враги ходят и провоцируют русский народ!