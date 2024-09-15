The Times: британскому премьеру грозит расследование из-за его супруги

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнулся с обвинениями в нарушении парламентских правил после того, как стало известно, что его жена Виктория получила в подарок дорогую одежду и услуги персонального стилиста, оплаченные крупнейшим донором Лейбористской партии Вахидом Алли.
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