Аванесян рассказала о целях на 2024-й

Она вышла в третий круг Australian Open, обыграв №8 в мире Марию Саккари. «В прошлом году я долгое время была травмирована, поэтому на этот год цель – быть здоровой, укреплять спортивное состояние и улучшать навыки на корте», – приводит слова Аванесян корреспондент Sports.
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