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ВСУ бросали 18-летних на сдерживание наступления ВС России в ДНР

ВСУ бросали 18-летних на сдерживание наступления ВС России в ДНР

Украинские боевики формировали отряды из 18 — и 19-летних юношей, чтобы использовать их для сдерживания продвижения Вооружённых сил России на самых острых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Геннадий Бережнов
И не слышно ни одного голоса военных против политики просроченного Президента. Готовы биться и умирать, а за что?
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