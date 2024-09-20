Украинские боевики формировали отряды из 18 — и 19-летних юношей, чтобы использовать их для сдерживания продвижения Вооружённых сил России на самых острых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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