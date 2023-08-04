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Работники финансового сектора заняли первое место среди трудящихся по ГПХ

Работники финансового сектора заняли первое место среди трудящихся по ГПХ

Число работников, которые заняты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) составило 1,1 млн человек — 3,2% от всех замещенных рабочих мест, следует из данных Росстата, опубликованных в докладе «Социально-экономическое положение России».

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