Работники финансового сектора заняли первое место среди трудящихся по ГПХ

Число работников, которые заняты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) составило 1,1 млн человек — 3,2% от всех замещенных рабочих мест, следует из данных Росстата, опубликованных в докладе «Социально-экономическое положение России».
Число работников, которые заняты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) составило 1,1 млн человек — 3,2% от всех замещенных рабочих мест, следует из данных Росстата, опубликованных в докладе «Социально-экономическое положение России».
Свежие комментарии