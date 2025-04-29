Финансист Диашов: использование чужой банковской карты грозит тюрьмой

За использование чужой банковской карты можно получить штраф и даже оказаться в тюрьме. Об этом рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
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