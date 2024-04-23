В Севастополе пройдёт первая экскурсия на самокатах

27 апреля любителей истории Севастополя приглашают на необычную экскурсию. Её участники увидят архитектурные красоты белокаменного, послушают интересные истории и вдохнут запахи весны, передвигаясь по самым интересным локациям центра на электрических самокатах.
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