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3 мая: какой праздник отмечают в России и мире

3 мая: какой праздник отмечают в России и мире

3 мая в России празднуют День кондитера — самое время побаловать себя любимым десертом. В мире тем временем отмечают День свободы печати, провозглашающий необходимость независимости СМИ в демократическом обществе.

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