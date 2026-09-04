Брак как легальный способ отъёма имущества, или Экспроприация по-семейному

Институт семьи в российском праве традиционно подаётся как союз взаимопомощи. Но судебная практика последних лет превратила этот союз в зону повышенного риска для добросовестного супруга-инвестора.
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