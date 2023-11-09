Против жителя Вилегодского округа возбудили уголовное дело за призывы поджечь военкомат

26-летним безработным мужчиной заинтересовались в ФСБ после его сообщений в одном из мессенджеровПо версии следствия, в октябре 2023 года он разместил в мессенджере «призывы к поджогам зданий военных комиссариатов».
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