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Царьград

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South China Morning Post: В Гонконге задержали более 13 кг тараканов

South China Morning Post: В Гонконге задержали более 13 кг тараканов

В Гонконге на КПП Ло У задержаны два местных жителя за попытку нелегального ввоза 13 кг тараканов и 200 сверчков.

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