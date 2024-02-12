Англосаксы уже готовы начать "Великий ледовый поход". Чем это грозит России

На фоне объявленных санкций практически незамеченной осталась попытка Великобритании заблокировать российскую антарктическую станцию Беллинсгаузен, якобы находящуюся на территории «английского сектора» шестого континента.
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