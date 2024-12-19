Кому выгодно оглупление человечества? Для неолиберальной глобалистской элиты образование и наука не нужны и даже опасны Человечество тупеет – такой вывод следует из сделанного в декабре достоянием гласности исследования Организации экономического сотрудничества и развития, (англ.