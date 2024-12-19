Кому выгодно оглупление человечества?

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Комментарии
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Виктор Молотков
А я все эти тенденции уже давненько наблюдаю. Хорошая статья, формулирующая многие явления этой нашей жизни...
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15 час.
Юрий Ильинов
Да. На примере передачи &quot;Что? Где? Когда?&quot; На примере ведущего. На примере защитника знатоков. А раньше защитников не было.
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2 час.

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